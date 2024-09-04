США высказались о своей причастности к перестановкам в правительстве Украины

Белый дом: США непричастны к перестановкам в правительстве Украины

США непричастны к кадровым перестановкам в правительстве Украины. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает ТАСС.

По его словам, подобные решения Украина принимает самостоятельно. «Мы не даем советов о том, как управлять их демократией», — сообщил Кирби.

Он также заверил, что перестановки в украинском правительстве никак не отразятся на отношениях с Киевом и не повлияют на поставки помощи.

Ранее стало известно, что несколько украинских чиновников, включая министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, покинут свои посты из-за кадровых перестановок в правительстве. Кроме того, свое рабочее место оставят вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефаншина и министр юстиции Денис Малюська.

Как сообщило издание Financial Times, кадровые перестановки готовились несколько месяцев. По его данным, одной из целей является превращение кабмина в полноценный руководящий орган.