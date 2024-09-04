Украинские министры решили покинуть посты

«Коммерсантъ»: украинские министры сдают позиции и покидают посты

Несколько чиновников Украины сдают позиции и в ближайшее время покидают свои рабочие места из-за кадровых перестановок в правительстве. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Свой пост покинет глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Сообщается, что он подал в отставку. Смена министра происходит за две недели до визита высокопоставленных делегаций в Нью-Йорк.

Также свое рабочее место оставят вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефаншина и министр юстиции Денис Малюська.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что за отставку Малюськи проголосовали 249 депутатов. За увольнение Стефанишиной проголосовал 241 депутат.

В Кремле ответили на слова президента Украины Владимира Зеленского об удерживании территории под Курском, заявив, что «киевский режим обнажает свою сущность, планируя закрепиться в курском приграничье».