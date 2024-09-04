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14:40, 4 сентября 2024Бывший СССР

На Украине уволили несколько министров

Верховная Рада Украины уволила четырех министров

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины смогла уволить четырех министров. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

На голосовании были уволены министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Железняк уточнил, что за отставку Малюськи проголосовали 249 депутатов. Уход Стрельца поддержали 244 парламентария. Кроме того, за увольнение Стефанишиной проголосовали 241 депутат, а за отставку Камышина — 243.

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Помимо этого, издание «Страна.ua» напомнило, что против бывшего вице-премьера открыто коррупционное дело о хищении денег. Также, по данным журналистов, Стефанишину могут назначить на должность министра юстиции вместо Малюськи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил кадровые перестановки в кабмине. Он отметил, что наступившая осень будет чрезвычайна важна для страны. По этой причине нужно усилить некоторые направления в правительстве, в том числе в вопросах внутренней и внешней политики, отметил украинский лидер.

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