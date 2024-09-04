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13:59, 4 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о длительной подготовке властей Украины к кадровым перестановкам

FT: кадровые перестановки на Украине готовились несколько месяцев

Фото: Thomas Peter / Reuters

Кадровые перестановки в правительстве Украины готовились несколько месяцев. О длительной подготовке украинских властей сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Подготовка к перестановкам длилась несколько месяцев. Это не стало неожиданностью для политической элиты Украины и западных дипломатов в Киеве», — сказано в статье.

Уточняется, что одна из целей перестановок — превращение кабмина в полноценный руководящий орган. «У правительства едва хватает кворума», — рассказал один из источников издания.

4 сентября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. В свою очередь депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк допустил провал парламентом всех запланированных отставок министров. Ранее Рада не смогла уволить главу Фонда госимущества Украины Виталия Коваля.

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      Кристина Есикова
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