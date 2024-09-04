Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:48, 4 сентября 2024Бывший СССР

Депутат Рады Железняк предрек провал всех увольнений министров

Депутат Рады Железняк: парламент может провалить все отставки министров

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк предрек провал парламентом всех запланированных отставок министров. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Почти все решения сегодня могут быть провалены из-за этой тупой позиции увольнять без отчета», — написал нардеп. По его словам, единственными пришедшими представить отчет о проделанной работе оказались министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр юстиции Денис Малюська.

Ранее стало известно, что Рада провалила голосование по увольнению главы Фонда госимущества Украины Виталия Коваля.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области нашли сотни пропавших во время эвакуации жителей

      Apple откажется от дешевых экранов для iPhone

      Экс-преподаватель российского вуза год насиловал внучку возлюбленной

      Премьер Грузии заявил о планах оппозиции устроить беспорядки после выборов

      Стало известно о длительной подготовке властей Украины к кадровым перестановкам

      Регина Тодоренко кардинально сменила имидж и показала результат

      Раскрыто будущее брендов Leroy Merlin в России

      Ученые нашли микропластик в мозге человека

      В бывшей республике СССР высказались против антироссийских санкций

      МИД рассказал о причастности Великобритании к атакам украинских БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше