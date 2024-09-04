Депутат Рады Железняк предрек провал всех увольнений министров

Депутат Рады Железняк: парламент может провалить все отставки министров

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк предрек провал парламентом всех запланированных отставок министров. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Почти все решения сегодня могут быть провалены из-за этой тупой позиции увольнять без отчета», — написал нардеп. По его словам, единственными пришедшими представить отчет о проделанной работе оказались министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр юстиции Денис Малюська.

Ранее стало известно, что Рада провалила голосование по увольнению главы Фонда госимущества Украины Виталия Коваля.