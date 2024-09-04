Верховная Рада не смогла уволить главу Фонда госимущества Украины Коваля

Верховная Рада провалила голосование об увольнении главы Фонда госимущества Украины Виталия Коваля. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что за снятие с должности Коваля проголосовали 225 парламентариев. Этого оказалось недостаточно для увольнения.

3 сентября в Раду поступили заявления об отставке нескольких министров. Железняк сообщал, что планировали уволиться министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец и председатель Фонда госимущества. Их заявления должны были быть рассмотреть на одном из ближайших заседаний парламента.

4 сентября Рада отменила заседания на предстоящей неделе из-за перезагрузки правительства.