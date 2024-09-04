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10:44, 4 сентября 2024Бывший СССР

Верховная Рада отменила заседания на фоне перезагрузки правительства

Нардеп Железняк: Рада отменила заседания на фоне перезагрузки правительства

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины отменила свои заседания на предстоящей неделе на фоне перезагрузки правительства. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, в среду в комитетах пройдет голосование за увольнение министра юстиции Украины Дениса Малюськи, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра охраны окружающей среды Руслана Стрельца и министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Также состоится голосование за увольнение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук и главы Фонда госимущества Виталия Коваля.

После этого состоится голосование в парламенте, и президент страны Владимир Зеленский подаст кандидатуру на министра иностранных дел. Назначения состоятся в четверг.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку. Стало известно, что на его пост могут назначить кого-то из офиса президента.

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      Илья Таксюр
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