Стал известен возможный преемник Кулебы на посту главы МИД Украины

Bloomberg: следующим после Кулебы главой МИД Украины станет Андрей Сибига

Следующим главой МИД Украины станет Андрей Сибига. Возможного преемника Дмитрия Кулебы называет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к руководству Украины.

Сибига, нынешний первый заместитель министра иностранных дел, сменит Кулебу из-за проводимых президентом Украины Владимиром Зеленским перестановок в правительстве, считает агентство. Ранее он был послом Украины в Турции и заместителем главы администрации Зеленского до прихода в МИД в этом году.

Кулеба теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО. Конкретная новая должность экс-главы МИД Украины не называется.

Ранее Дмитрий Кулеба подал в отставку с должности министра иностранных дел Украины. Заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий также называл кандидатуру Сибиги на пост главы внешнеполитического ведомства.