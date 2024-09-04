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13:04, 4 сентября 2024Бывший СССР

Стал известен возможный преемник Кулебы на посту главы МИД Украины

Bloomberg: следующим после Кулебы главой МИД Украины станет Андрей Сибига
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Altan Gocher / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Следующим главой МИД Украины станет Андрей Сибига. Возможного преемника Дмитрия Кулебы называет Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к руководству Украины.

Сибига, нынешний первый заместитель министра иностранных дел, сменит Кулебу из-за проводимых президентом Украины Владимиром Зеленским перестановок в правительстве, считает агентство. Ранее он был послом Украины в Турции и заместителем главы администрации Зеленского до прихода в МИД в этом году.

Кулеба теперь сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО. Конкретная новая должность экс-главы МИД Украины не называется.

Ранее Дмитрий Кулеба подал в отставку с должности министра иностранных дел Украины. Заместитель руководителя офиса президента Украины Николай Точицкий также называл кандидатуру Сибиги на пост главы внешнеполитического ведомства.

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      Сергей Болиев
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