Лавров и Кулеба на переговорах в Турции пришли к единственной договоренности

Главы МИД России и Украины Лавров и Кулеба не договорились о прекращении огня

В турецкой Анталье состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Переговоры проходили при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и длились около 90 минут.

Для российского и украинского министров это первая встреча с начала российской военной операции на Украине. Ей предшествовали три раунда переговоров российской и украинской делегаций по урегулированию ситуации в республике.

По словам Кулебы, в ходе переговоров стороны обсудили вопрос открытия гуманитарных коридоров на территории Украины и введения режима прекращения огня. Министр отметил, что разговор с Лавровым был «сложным» и стороны пришли лишь к одной единственной договоренности. По его словам, в ходе переговоров стороны договорились продолжать усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.

Мы также обсудили вопрос 24-часового прекращения огня, чтобы решить наиболее неотложные гуманитарные вопросы. Мы не достигли прогресса в этом, поскольку кажется, что в России другие лица принимают решения по этому вопросу Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, назвал напрасными надежды Кулебы договориться о прекращении огня на Украине во время переговоров в Анталье.

Я не удивлен, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня Сергей Лавров министр иностранных дел России

Глава российской дипломатии заявил, что Москва намерена вести серьезный разговор с украинской стороной на переговорной площадке в Белоруссии. Эти встречи, отметил он, не должны закончиться подписанием «каких-то формальных бумаг» — необходимо согласовывать реальные вещи, которые приведут к «всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса».

На брифинге по итогам встречи Ларов также отметил, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что в Киеве начали понимать российских подход. Россия, подчеркнул министр, не хочет отказывать Украине в безопасности и готова обсуждать соответствующие гарантии вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России.

Лавров также упомянул тот факт, что Запад продолжает поставлять Украине вооружение, в частности, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), что создает угрозу для гражданской авиации — не только в республике, но и по всей Европе.

Москва не ожидала прорыва от переговоров

В России переговоры между Лавровым и Кулебой считают значимыми для достижения взаимопонимания. Однако никаких прорывов от них ожидать не стоило, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. По его словам, никаких сигналов о том, что Украина готова принять условия по демилитаризации, денацификации и признанию статуса ДНР и ЛНР не поступало.

«Соответственно, не было и инструкций к министру иностранных дел, который и сам по себе занимает достаточно жесткую позицию», — отметил депутат.

Но это не означает, что переговоры не нужны: чем больше дипломаты говорят, тем легче выйти на уровень взаимопонимания и развязать весь узел накопившихся проблем, пояснил Новиков. В Белоруссии, считает он, используется тот же подход.

Киев взял в работу российский проект по урегулированию кризиса

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины в Белоруссии состоялся 7 марта. В ходе обсуждения сложившейся на Украине ситуации Кремль четко обозначил свои требования к Киеву, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Украина должна признать Крым российским, а также независимость Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Также Киев должен внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на «вступление в какой-либо блок».

На брифинге по итогам встречи в Анталье Сергей Лавров также рассказал, что во время переговоров в Белоруссии украинская сторона согласилась рассмотреть российский проект по урегулированию конфликта. Соответствующий документ делегация Киева взяла в работу в ходе последнего раунда и должна дать на них конкретный ответ.