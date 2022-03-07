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Кремль озвучил требования России к Украине

Песков заявил, что Украина должна признать Крым российским и внести поправки в конституцию

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Украина должна признать Крым российским, а также независимость Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он добавил, что Киев должен внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на «вступление в какой-либо блок».

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Сергей Истомин
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