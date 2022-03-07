Кремль озвучил требования России к Украине

Украина должна признать Крым российским, а также независимость Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он добавил, что Киев должен внести поправки в конституцию и отказаться от претензий на «вступление в какой-либо блок».

Как заявил пресс-секретарь российского президента, Россия сообщила Украине, что может прекратить специальную операцию в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. Как заявил президент России Владимир Путин, перед этим ДНР и ЛНР пожаловались ему на условия жизни.