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Россия сообщила Украине о возможности прекращения операции в любой момент

Пресс-секретарь Песков: РФ сообщила Украине, что может прекратить операцию в любой момент

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Россия сообщила Украине, что может прекратить специальную операцию в любой момент, если Киев выполнит условия Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова передает Reuters.

«Им сказали, что все это может остановиться в один момент», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, он отметил, что Россия завершает демилитаризацию Украины, а ее вооруженным силам стоит прекратить боевые действия.

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28 февраля

О начале военной операции по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам и заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта.

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Никита Абрамов
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