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Киев согласился рассмотреть российский вариант прекращения конфликта на Украине

Лавров заявил, что Украина взяла в работу российский проект по урегулированию конфликта
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Украина согласилась рассмотреть российский проект по урегулированию конфликта. Соответствующий документ Киев взял в работу во время последней встречи российской и украинской делегаций в Белоруссии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«На последнем раунде переговоров в Белоруссии российская сторона представила предельно конкретные, в форме юридического документа, соображения [по урегулированию конфликта]. Украинская сторона, взяв эти предложения в проработку в Киеве, даст на них конкретный ответ», — рассказал Лавров. Дипломат подчеркнул, что Россия настроена утвердить документы, которые будут всеобъемлющим решением для украинского кризиса и безопасности в Европе.

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Вопрос о всеобъемлющей безопасности в Европе поднимается Москвой не в первый раз. В январе 2022 года Россия провела переговоры с США, на которых представила собственное видение европейской безопасности. Москва предлагала в том числе закрепить нейтральный статус Украины, однако Вашингтон не принял ее предложений. Более того, американский президент Джо Байден пообещал России невиданные санкции в случае, если российская сторона пойдет на эскалацию конфликта.

После начала российской спецоперации на Украине о членстве в НАТО задумалась Финляндия. Президент страны Саули Ниинисте заявил, что страна может пересмотреть внеблоковый статус Хельсинки в связи с изменившейся ситуацией в мире. 10 марта стало известно, что вскоре Саули Ниинисте будет беседовать с президентом России Владимиром Путиным.

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Дмитрий Настасьев
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