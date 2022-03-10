Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин созвонится с президентом Финляндии

Президент Финляндии Ниинисте 11 марта созвонится с российским коллегой Путиным

Фото: Andrey Gorshkov / Reuters

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Финляндии Саули Ниинисте состоится 11 марта, сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE с ссылкой на заявление лидера республики.

«Завтра я созвонюсь с [президентом России Владимиром] Путиным», — сообщил Ниинисте во время пресс-конференции.

Предположительно, Путин обсудит с финским коллегой ситуацию на Украине и сотрудничество России и Финляндии в условиях действующих западных санкций против российских компаний.

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта

Ранее финское министерство образования и культуры сообщило, что Финляндия решила заморозить сотрудничество с Россией в сфере высшего образования и науки и призвала образовательные организации страны воздержаться от кооперации с российскими партнерами из-за действий России на Украине.

7 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности Евросоюза (ЕС) усилить санкции против России. По словам Марин, Финляндия «решительно осуждает» действия России и выступает за «сплоченный, быстрый и решительный ответ в ЕС с существенными санкциями». По ее словам, европейские страны готовы ужесточить санкции «очень быстро».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал роддом в Мариуполе базой батальона «Азов»
Еще в одном российском регионе отменили большинство ограничений из-за COVID-19
Президентом Венгрии впервые избрали женщину
Путин обсудил Украину с Макроном и Шольцем
В России захотели изменить правила покупки квартир на жилищные сертификаты
Мужчина за год похудел на 35 килограммов и раскрыл секрет успеха
Приезжие напали на москвича в подъезде и потребовали отдать им квартиру
Диетолог назвал полезную замену картофельным чипсам
Названо число бежавших в Венгрию украинцев
Названа цель возможной национализации активов уходящих из России компаний
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.