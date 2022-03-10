Путин созвонится с президентом Финляндии

Президент Финляндии Ниинисте 11 марта созвонится с российским коллегой Путиным

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Финляндии Саули Ниинисте состоится 11 марта, сообщает финская государственная телерадиокомпания YLE с ссылкой на заявление лидера республики.

«Завтра я созвонюсь с [президентом России Владимиром] Путиным», — сообщил Ниинисте во время пресс-конференции.

Предположительно, Путин обсудит с финским коллегой ситуацию на Украине и сотрудничество России и Финляндии в условиях действующих западных санкций против российских компаний.

Ранее финское министерство образования и культуры сообщило, что Финляндия решила заморозить сотрудничество с Россией в сфере высшего образования и науки и призвала образовательные организации страны воздержаться от кооперации с российскими партнерами из-за действий России на Украине.

7 марта премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности Евросоюза (ЕС) усилить санкции против России. По словам Марин, Финляндия «решительно осуждает» действия России и выступает за «сплоченный, быстрый и решительный ответ в ЕС с существенными санкциями». По ее словам, европейские страны готовы ужесточить санкции «очень быстро».