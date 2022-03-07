Финляндия заявила о готовности ЕС усилить санкции против России

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности Евросоюза (ЕС) усилить санкции против России. Об этом она сообщила в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, передает РИА Новости.

По словам Марин, Финляндия «решительно осуждает» действия России и выступает за «сплоченный, быстрый и решительный ответ в ЕС с существенными санкциями». По ее словам, европейские страны готовы ужесточить санкции «очень быстро».

О том, что Европа рассматривает дополнительные новые санкции против РФ, ранее заявил глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, они будут обсуждаться 10 и 11 марта на встрече лидеров ЕС в Версале.