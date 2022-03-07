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В Европе заявили о рассмотрении дополнительных санкций против России

В Минэкономики Франции заявили о рассмотрении новых санкций против РФ, они пока в секрете

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Европа рассматривает дополнительные новые санкции против России, но пока держит их в секрете. Об этом заявил глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире канала BFM, передает ТАСС.

«Все опции на столе. Я не буду сейчас называть возможные варианты и предпочту сохранить наши намерения в тайне, чтобы гарантировать эффективность этих экономических мер», — сказал он.

Ле Мэр отметил, что пространство для маневра осталось. По его словам, новые санкции будут обсуждаться 10 и 11 марта на встрече лидеров ЕС в Версале.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что санкции против России существенно повлияют на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными последствиями для многих государств. Фонд в том числе спрогнозировал рост цен во всем мире.

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Сергей Истомин
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