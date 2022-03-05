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МВФ предупредил о росте цен в мире из-за санкций против России

МВФ сообщил, что санкции против России окажут существенное влияние на глобальную экономику

Фото: РИА Новости

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что введенные западными странами санкции против России окажут существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными последствиями для многих государств. Об этом пишет ТАСС.

Фонд спрогнозировал рост цен во всем мире. Отмечается, что во многих странах кризис создает неблагоприятные экономические потрясения для инфляции и для экономической активности «на фоне и без того повышенного ценового давления».

В МВФ сообщили, что экономические последствия уже очень серьезны. Фонд отметил, что стоимость энергоносителей и сырьевых товаров, включая пшеницу и другие зерновые, резко увеличилась. Это усугубляет инфляционное давление. Ожидается, что скачки цен окажут влияние во всем мире. В первую очередь это касается бедных домохозяйств, для которых продукты питания и топливо составляют большую долю расходов. «В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более разрушительным», — предупредили в МВФ.

Также отмечается, что государства, которые имеют тесные экономические связи с Украиной и Россией, подвергаются особому риску дефицита и перебоев в поставках. В МВФ уточнили, что больше всего эти страны страдают от растущего притока беженцев.

Ранее представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал цель санкций Запада против России. По его словам, западные санкции против Москвы не нацелены на смену власти в России, а лишь на ослабление ее экономики, чтобы она почувствовала последствия. Глава Евродипломатии также отметил, что санкции призваны укрепить позицию Украины на переговорах.

Марина Совина
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