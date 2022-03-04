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Боррель назвал цель санкций Запада против России

Глава Евродипломатии Боррель: санкции против России нацелены на ослабление ее экономики
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Pool / Reuters

Представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал цель санкций Запада против России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, западные санкции против Москвы не нацелены на смену власти в России, а лишь на ослабление ее экономики, чтобы она почувствовала последствия. Глава Евродипломатии также отметил, что санкции призваны укрепить позицию Украины на переговорах.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз изучает возможность отключения от SWIFT новых российских банков.

2 марта стало известно, что Евросоюз отключил от международной системы семь российских банков: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Оказывать данным банкам услуги SWIFT в ЕС запретили с 12 марта.

Марина Совина
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