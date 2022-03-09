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Финляндия призвала воздержаться от сотрудничества с Россией в сфере образования

Минобразования и культуры Финляндии сообщило о замораживании сотрудничества с Россией

Фото: Shutterstock

Финляндия решила заморозить сотрудничество с Россией в сфере высшего образования и науки и призвала образовательные организации страны воздержаться от кооперации с российскими партнерами из-за действий России на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финское министерство образования и культуры.

«Министерство рекомендует институтам высшего образования Финляндии воздерживаться от всей кооперации с российскими организациями-партнерами в сфере высшего образования и науки», — говорится в сообщении.

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Ранее Норвегия решила приостановить диалог с российскими властями о сотрудничестве с Россией в сфере науки и образования. В правительстве также указали, что рассмотрят вопрос об участии России в образовательных и научных программах Erasmus+ и Horizon Europe.

Массачусетский технологический институт (MIT) также прекратил сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий («Сколтех»). В американском институте отметили, что данный шаг предпринят в связи с ситуацией на Украине. Решение о прекращении сотрудничества принято руководством MIT.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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