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MIT прекратил сотрудничество со Сколтехом из-за ситуации на Украине

Массачусетский технологический институт (MIT) прекратил сотрудничество со Сколтехом

Фото: Brian Snyder / Reuters

Массачусетский технологический институт (MIT) прекратил сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте заведения.

В американском институте отметили, что данный шаг был предпринят в связи с ситуацией на Украине. Отмечается, что решение о прекращении сотрудничества было принято руководством MIT.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дала оценку отношениям России и США, отметив, что в они находятся не в том состоянии, чтобы страны могли вести дела «как обычно». «Сейчас не момент, когда мы ведем дела как обычно. Деэскалация помогла бы вернуть нас в такое положение», — заявила официальный представитель Белого дома.

Марина Совина
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