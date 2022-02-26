MIT прекратил сотрудничество со Сколтехом из-за ситуации на Украине

Массачусетский технологический институт (MIT) прекратил сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех). Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте заведения.

В американском институте отметили, что данный шаг был предпринят в связи с ситуацией на Украине. Отмечается, что решение о прекращении сотрудничества было принято руководством MIT.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дала оценку отношениям России и США, отметив, что в они находятся не в том состоянии, чтобы страны могли вести дела «как обычно». «Сейчас не момент, когда мы ведем дела как обычно. Деэскалация помогла бы вернуть нас в такое положение», — заявила официальный представитель Белого дома.