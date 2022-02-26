В Белом Доме оценили «состояние» отношений России и США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки дала оценку отношениям России и США, отметив, что в они находятся не в том состоянии, чтобы страны могли вести дела «как обычно». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас не момент, когда мы ведем дела как обычно. Деэскалация помогла бы вернуть нас в такое положение», — заявила официальный представитель Белого дома.

Она также отметила, что президент США Джо Байден пока не намерен вести какую-либо совместную работу с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Псаки заявила, что США готовы принять у себя беженцев с Украины в том случае, если это потребуется. Официальный представитель Белого дома добавила, что Вашингтон контактирует со своими партнерами и ждет, что большинство беженцев будут размещены в европейских странах.