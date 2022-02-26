США заявили о готовности принять беженцев с Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы принять у себя беженцев с Украины, если это потребуется. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, официальный представитель Белого дома добавила, что Вашингтон контактирует со своими партнерами и ждет, что большинство беженцев будут размещены в европейских странах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оценки Запада ситуации вокруг Украины похожи на «сводки из дурдома». По ее словам, она следит за заявлениями «западных партнеров, англосаксонского дуэта».

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что ее целью являются демилитаризация и денацификация Украины, а сроки проведения спецоперации определит верховный главнокомандующий.