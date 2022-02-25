Захарова назвала оценки Запада ситуации вокруг Украины «сводками из дурдома»

Оценки Запада ситуации вокруг Украины похожи на «сводки из дурдома», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир Первого канала.

По ее словам, она следит за заявлениями «западных партнеров, англосаксонского дуэта». «У меня такое ощущение, что это, знаете, какие-то сводки из дурдома», — подчеркнула дипломат.

Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в Донбассе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.

Из-за сложной ситуации в республиках Россия в четверг, 24 февраля, начала военную операцию по защите Донбасса. Об этом в обращении к россиянам объявил президент России Владимир Путин.