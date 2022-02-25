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Захарова назвала оценки Запада ситуации вокруг Украины «сводками из дурдома»

МИД России: оценки Запада ситуации на Украине похожи на «сводки из дурдома»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Оценки Запада ситуации вокруг Украины похожи на «сводки из дурдома», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир Первого канала.

По ее словам, она следит за заявлениями «западных партнеров, англосаксонского дуэта». «У меня такое ощущение, что это, знаете, какие-то сводки из дурдома», — подчеркнула дипломат.

Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в Донбассе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России.

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Марина Совина
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