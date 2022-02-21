ДНР обратилась к России за военной помощью из-за обострения в Донбассе

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин рассказал об ухудшении ситуации в Донбассе, назвал происходящее геноцидом и обратился за помощью к России. Тем временем глава ДНР Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки и обратился к президенту России с просьбой признать независимость республики.

Происходящее затронуло и российскую сторону. На территорию Ростовской области с территории Украины упало уже несколько снарядов, которые уничтожили в том числе пункт пограничной службы ФСБ. Кроме того, российские пограничники заявили об уничтожении украинских диверсантов на границе.

В ДНР сообщили о десятках тысяч людей без воды

По словам Басурина, десятки тысяч людей в Донбассе остались без питьевой воды из-за поврежденная насосной станции.

Ранее сообщалось, что в республике объявили режим ЧС из-за остановки насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода и прекращения централизованного питьевого водоснабжения: без воды остались более 21 тысячи жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов, в том числе и больницы.

«Скажите, пожалуйста, если прекратить подачу питьевой воды, то это что? Я считаю, что это в чистом виде геноцид», — сказал Басурин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

У нас идет война… Ситуация не просто сложная, она реально критическая Эдуард Басурин представитель НМ ДНР

Басурин заявил о необходимости военной и финансовой помощи

Донецкой народной республике необходима военная и финансовая помощь со стороны России, заявил Басурин. «В первую очередь все-таки моральная [помощь], финансовая — тоже я бы не отказался, военная — тоже необходима, по разным направлениям», — уточнил он.

Ранее 21 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил о резком обострении обстановки на Мариупольском направлении. По его словам, боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтерново, бои идут у российской границы.

17 февраля в Донбассе произошло обострение ситуации. На следующий день власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили массовую эвакуацию жителей в Россию — сообщалось о планах Киева начать массированное наступление. На Украине отвергли такие планы и заявили о приверженности мирному урегулированию конфликта.

В Донбассе проходит всеобщая мобилизация

19 февраля руководители ЛНР и ДНР подписали указы о всеобщей мобилизации. В понедельник Денис Пушилин призвал всех мужчин в республике прийти в военные комиссариаты.

Мы должны объединить все усилия. Призываю все мужское население — всех способных держать оружие в руках — прибыть в военные комиссариаты и встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей и нашего Отечества. Вместе мы защитим Донбасс и всех русских людей! Вместе мы добьемся победы! Денис Пушилин глава ДНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет в связи с большим количеством желающих среди лиц данной возрастной категории.

Пушили обратился к Путину с просьбой признать ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР.

Вопрос об этом ранее поднимали российские депутаты. 15 февраля они постановили обратиться к президенту России с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. По мнению парламентариев, в Донбассе около 800 тысяч российских граждан и оказать им помощь Россия «обязана по Конституции».

Комментируя предложение, Путин заявил, что возможности для выполнения Минских соглашений в Донбассе еще не исчерпаны и понадеялся на решение конфликта на текущем этапе. При этом он назвал происходящее в регионе геноцидом.

Снаряд со стороны Украины уничтожил погранпункт на территории РФ

ФСБ сообщила, что утром 21 февраля снаряд неустановленного образца, выпущенный с территории Украины, попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области. Здание полностью разрушено, при этом пострадавших нет. Позже служба опубликовала кадры с места происшествия.

Это не первый инцидент за последние дни. Ранее сообщалось, что с украинской территории в жилой дом на хуторе в Ростовской области прилетел боевой снаряд, у дома повреждена крыша. А перед этим в Тарасовском районе Ростовской области разорвался еще один снаряд. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал провокациями сообщения о взрывах снарядов в Ростовской области.

Российские пограничники сообщили о предотвращении диверсии ВСУ

Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, две боевые машины пехоты (БМП) ВСУ зашли на территорию России для экстренной эвакуации украинской диверсионной группы.

Отмечается, что российские противотанковые средства уничтожили обе машины. Среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет", — говорится в сообщении.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он.