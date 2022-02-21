Появилось видео с разрушенным украинским снарядом российским погранпунктом

Появилось видео с разрушенным украинским снарядом погранпунктом в Ростовской области. Ролик, обнародованный Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах видно разрушенное здание и упавший флагшток с российским флагом.

Ранее стало известно, что неустановленный снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) 21 февраля попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание было разрушено, никто не пострадал.