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Появилось видео с разрушенным украинским снарядом российским погранпунктом

ФСБ опубликовала видео с разрушенным снарядом ВСУ погранпунктом в Ростовской области

Появилось видео с разрушенным украинским снарядом погранпунктом в Ростовской области. Ролик, обнародованный Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На кадрах видно разрушенное здание и упавший флагшток с российским флагом.

Ранее стало известно, что неустановленный снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) 21 февраля попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, расположенный в 150 метрах от российско-украинской границы. Здание было разрушено, никто не пострадал.

Алиса Реброва
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