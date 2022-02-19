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Появились кадры с места разрыва снаряда недалеко от границы с Украиной

Появились первые фотографии с места разрыва снаряда в Ростовской области

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Появились первые кадры с предполагаемого места на территории Ростовской области, где разорвался снаряд. Фотографии публикует РИА Новости.

На кадрах видно, что место происшествия огородили. Снаряд попал на проселочную дорогу, поблизости не видно жилых домов. Уточняется, что сейчас на территории работают сотрудники силовых ведомств.

О разрыве снаряда в Ростовской области у границы с Украиной стало известно утром 19 февраля. Снаряд разорвался вблизи станицы Митякинской в Тарасовском районе, в 300 метрах от одного из домов, как рассказали местные жители правоохранителям.

Утром 19 февраля сообщалось, что украинские силовики вновь обстреляли самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) из артиллерии и минометов. Отмечалось, что по территории республики выпущено 38 мин калибром 120 миллиметров и 27 снарядов калибром 122 миллиметра.

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Варвара Кошечкина
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