Путин объяснил обращение Госдумы по признанию ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин заявил, что Госдума приняла проект обращения с просьбой признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), ориентируясь на мнение большей части населения России. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что в Госдуме ориентируются на мнение избирателей, которые в массе своей сочувствуют Донбассу и надеются на изменение ситуации в регионе в лучшую сторону.

Президент отметил, что проблемы Донбасса могут быть решены благодаря исполнению Минских соглашений.

Канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах в Москве заявил, что признание ДНР и ЛНР стало бы нарушением Минских соглашений. По его словам. такой жест означал бы полный срыв переговорного процесса.

Госдума одобрила проект обращения к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР во вторник, 15 февраля. В рейтинговом голосовании, набрав 351 голос, победил предложенный КПРФ вариант, согласно которому обращение должно быть немедленно направлено к президенту. Предложенный «Единой Россией» вариант, предполагавший предварительно направить предложение на доработку в Министерство иностранных дел (МИД), набрал 310 голосов.

