Путин ответил на обращение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР

Возможности для выполнения Минских соглашений после обращения Государственной Думы насчет признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) еще не исчерпаны. Такой ответ дал депутатам президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС во вторник, 15 февраля.

По словам главы государства, Россия рассчитывает, что решение будет найдено.

Вместе с этим российский президент назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Он добавил, что большинство россиян сочувствуют жителям региона и надеются, что ситуация «коренным образом изменится в лучшую для них сторону».

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной Думы в ходе рейтингового голосования во вторник, 15 февраля, одобрили немедленное обращение к президенту России с вопросом о необходимости признания независимости ДНР и ЛНР. За соответствующий проект постановления проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.