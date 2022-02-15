Президент России Владимир Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров во вторник, 15 февраля, прямую трансляцию которой ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«По нашим оценкам то, что происходит сейчас в Донбассе сегодня — это и есть геноцид», — сказал глава государства.

Он отметил также, что большинство россиян сочувствуют местным жителям, поддерживают их и надеются, что ситуация в регионе «коренным образом изменится в лучшую для них сторону».

Ранее 15 февраля стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал поддержанный на заседании Госдумы проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).