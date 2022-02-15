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Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом

Президент России Путин заявил, что происходящее в Донбассе является геноцидом

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров во вторник, 15 февраля, прямую трансляцию которой ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«По нашим оценкам то, что происходит сейчас в Донбассе сегодня — это и есть геноцид», — сказал глава государства.

Он отметил также, что большинство россиян сочувствуют местным жителям, поддерживают их и надеются, что ситуация в регионе «коренным образом изменится в лучшую для них сторону».

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Евгения Куликова
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