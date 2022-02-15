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Володин подписал обращение Госдумы к президенту о признании ДНР и ЛНР

Председатель Госдумы Володин подписал обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подписал поддержанный на заседании Госдумы проект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом 15 февраля сообщает «Интерфакс».

«Документ уже подписан», — заявил политик.

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Ранее стало известно, что депутаты Государственной Думы в ходе рейтингового голосования во вторник, 15 февраля, приняли вариант немедленного обращения к президенту с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

За соответствующий проект постановления проголосовал 351 парламентарий. Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов отметил, что обращение депутатов к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР не предполагает какого-то вторжения.

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Евгения Куликова
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