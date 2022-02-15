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В Совфеде прокомментировали обращение Госдумы к президенту по ДНР и ЛНР

Климов заявил, что обращение Госдумы к президенту по ДНР и ЛНР не предполагает вторжения

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Обращение депутатов Госдумы к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не предполагает какого-то вторжения. Такой комментарий дал глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что соответствующее решение отражает мнение большинства россиян.

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Вчера

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к главе государства с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. За проект постановления проголосовал 351 человек. Альтернативный вариант документа, подразумевающий предварительные консультации с МИД РФ, поддержали 310 парламентариев.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников подчеркнул, что ни первый, ни второй вариант постановления, ни сам текст обращения к президенту не подразумевает автоматическое признание ДНР и ЛНР, так как это не входит в компетенцию парламента.

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Юлия Ямпольская
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