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В Госдуме объяснили суть голосования по проекту обращения о признании ДНР и ЛНР

Депутат Калашников уточнил, что Госдума не рассматривает вопрос признания ДНР и ЛНР

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Государственная Дума на заседании во вторник,15 февраля, не рассматривает вопрос признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом на заседании, трансляция которого ведется на YouTube-канале РБК, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Он уточнил, что парламентарии рассмотрят проект постановления об обращении к президенту.

«Признание или непризнание осуществляется президентом Российской Федерации, это его исключительная компетенция. Мы лишь сегодня в этом зале формируем позицию Думы и подходы Думы», — объяснил Калашников.

Рейтинговое голосование по проекту постановления об обращении к президенту России о признании ДНР и ЛНР началось в Госдуме во вторник, 15 февраля. Депутаты рассмотрят два варианта документа.

Первый из них был внесен представителями КПРФ и предлагает напрямую обратиться к президенту. Второй был создан в «Единой России» и предполагает дополнительное обращение в МИД и профильные ведомства за консультацией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не готовы комментировать инициативу до ее рассмотрения в парламенте.

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Роман Кирьянов
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