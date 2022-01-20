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Кремль ответил на обращение коммунистов о признании ДНР и ЛНР

Песков: Кремль не станет комментировать обращение о признании ДНР и ЛНР до оценки Госдумы

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Кремль не считает возможным комментировать предложение КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) до того, как документ рассмотрит Госдума. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, это обращение будет или принято, или не будет принято. Поэтому эта инициатива депутатская, есть определенная процедура и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», — сказал Песков.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что предложение коммунистов является поспешным. Он отметил, что считает необходимым добиться более весомого решения, обозначенного в требованиях.

Варвара Кошечкина
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