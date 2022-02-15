В Госдуме началось рассмотрение вопроса об обращении по признанию ДНР и ЛНР

В Госдуме началось пленарное заседание, на котором пройдет рейтинговое голосование, как именно направить президенту России Владимиру Путину обращение о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Видеотрансляцию во вторник, 15 февраля, ведет ТАСС на своем сайте.

Ранее сообщалось о том, что на заседании будут рассмотрены два варианта постановления об обращении к главе государства. Первый проект представляет собой документ, который внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. Он предусматривает немедленное направление президенту сразу после возможного одобрения палатой.

Второй проект постановления, предложенный депутатами от фракции «Единая Россия», предусматривает направление документа сначала в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнял, что принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов.