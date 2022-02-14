Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Володин анонсировал голосование за одно из двух постановлений по ДНР и ЛНР

Спикер ГД Володин заявил, что голосование за постановление по ДНР и ЛНР пройдет 15 февраля

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Вопрос обращения к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) рассмотрят во вторник, 15 февраля, на основе рейтингового голосования. Это анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

На пленарном заседании будут рассмотрены два проекта постановления об обращении к главе государства. Первый проект — документ, который внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. Он предусматривает немедленное направление президенту сразу после возможного одобрения палатой.

Второй проект постановления, предложенный депутатами от фракции «Единая Россия», предусматривает направление документа сначала в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства.

По словам Володина, примут вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов.

Ранее сообщалось, что депутаты от «Единой России» внесли в Государственную Думу проект постановления о направлении на консультаций в МИД проекта обращения о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Авторами проекта постановления выступили Артем Туров и Виктор Водолацкий.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что не считает уместным комментировать данное предложение до его рассмотрения в парламенте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Володин анонсировал голосование за одно из двух постановлений по ДНР и ЛНР
В Совфеде прокомментировали возможные санкции G7 против России
Популярный блогер показал съемную квартиру в Москве
Альтернативный законопроект об ужесточении наказания за пытки внесли в Госдуму
Российского генерала приговорили к сроку по делу о хищении 1,6 миллиарда рублей
Российский олигарх рассказал о «похмелье» в экономике
Украинский военный атташе посетит российско-белорусские учения
Еще один член британской королевской семьи заболел COVID-19
Еще одна возлюбленная афериста из Tinder вспомнила об их единственном свидании
Маэстро Понасенков обратился к хейтерам Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.