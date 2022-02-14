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В Госдуму внесли проект постановления о признании ДНР и ЛНР

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект постановления о признании ДНР и ЛНР

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В базе данных Госдумы уже появился соответствующий проект постановления, сообщает РИА Новости в понедельник, 14 февраля.

Авторами проекта обращения стали депутаты-единороссы Артем Туров и Виктор Водолацкий.

До этого с предложением признать самопровозглашенные республики Донбасса выступали члены КПРФ.

Накануне комитет Госдумы по делам СНГ поддержал два варианта обращения к президенту России с просьбой признать самопровозглашенные ДНР И ЛНР.

Проект постановления обращения к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР был внесен в Госдуму депутатами от КПРФ 19 января.

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Анна Щербакова
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