В Госдуму внесли проект постановления о признании ДНР и ЛНР

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В базе данных Госдумы уже появился соответствующий проект постановления, сообщает РИА Новости в понедельник, 14 февраля.

Авторами проекта обращения стали депутаты-единороссы Артем Туров и Виктор Водолацкий.

До этого с предложением признать самопровозглашенные республики Донбасса выступали члены КПРФ.

Накануне комитет Госдумы по делам СНГ поддержал два варианта обращения к президенту России с просьбой признать самопровозглашенные ДНР И ЛНР.

Проект постановления обращения к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР был внесен в Госдуму депутатами от КПРФ 19 января.