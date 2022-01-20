Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме попросили Путина признать ДНР и ЛНР

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму обращение к президенту России Путину о признании ДНР и ЛНР

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым в среду, 19 января, внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР). Документ размещен в думской электронной базе.

Рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой народной республики и Луганской народной республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств

депутаты КПРФ

Кроме того, парламентарии просят главу государства рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством ДНР и ЛНР для «создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

Доводы КПРФ

Как отмечают авторы обращения, действующие власти Украины «стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам, быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию жителей» Донецкой и Луганской областей, «вынудив» жителей их отдельных районов провести референдум и проголосовать в мае 2014 года за принятие Актов о самоопределении.

Депутаты обратили внимание на то, что жители непризнанных ДНР и ЛНР уже восемь лет «живут под обстрелами», а власти Украины не соблюдают Минские соглашения, призванные урегулировать ситуацию в Донбассе. Они напомнили, что Россия приняла ряд мер по оказанию Донецку и Луганску гуманитарной помощи, а в республиках «построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».

Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств

депутаты КПРФ

О том, что КПРФ подготовила проект постановления о признании Россией республик Донбасса, 9 января сообщал депутат Госдумы Казбек Тайсаев. По его словам, документ сделан по аналогии с постановлениями о признании Абхазии и Южной Осетии.

Материалы по теме:
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне. Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
23 ноября
«Украина вечно стреляет себе в ногу» Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
«Украина вечно стреляет себе в ногу»Чем обернется для украинцев очередное обострение конфликта между Москвой и Киевом?
3 декабря

Ответ Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день сообщил, что в Кремле пока не видели текста обращения с просьбой признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Еще в начале декабря Песков заявлял, что прогнозировать перспективы признания ДНР и ЛНР пока что трудно. По словам Пескова, процесс урегулирования внутриукраинского конфликта затягивается, более того, по многим параметрам заходит в тупик.

Мнения депутатов и сенаторов

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с РИА Новости пояснил, что ситуация с самопровозглашенными республиками Донбасса назрела и «сейчас тот момент, когда этот вопрос надо решать». По его мнению, большинство россиян и жителей ЛНР и ДНР поддержат решение об их признании.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя обращение коммунистов, заявил, что вопрос о признании или непризнании — это прерогатива лиц, которые отвечают за внешнюю политику России. Сенатор напомнил, что за внешнюю политику отвечает президент страны, а инструментом этой политики является Министерство иностранных дел.

Любое оказание давления из любой партии неприемлемо

Владимир Джабаров член Совета Федерации

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в свою очередь заявил, что официальная позиция Кремля давно известна и находится в международном правовом поле на 100 процентов. По его словам, такие вопросы регулируют законы, и это «не предмет политического пиара».

Руководитель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил РИА Новости, что фракция готова поддержать инициативу КПРФ. По его мнению, шаг с признанием ДНР и ЛНР «предопределен». Миронов напомнил, что эсеры неоднократно призывали к признанию независимости самопровозглашенных республик на государственном уровне.

Материалы по теме:
«Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
«Нам некуда отступать»Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
16 апреля
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
18 января

Будущее республик

В начале января глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что невыполнением Киевом Минских договоренностей позволит Донбассу самостоятельно определять свое будущее вне Украины. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что население Донбасса само определит свое будущее.

Заявление президента очень четко пересекается с теми устремлениями, которые у нас были и остаются с 2014 года. Почему не получается и что нужно делать — является крайне сложным вопросом. В течение восьми лет данный рецепт, который был в какой-то степени сформирован в виде Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, не работает

Денис Пушилинглава ДНР

По мнению политика, у Донбасса есть два пути дальнейшего развития. Первый — самоопределение внутри Украины, второй — вне ее. «Но с учетом того, что Украина тот шанс, который ей предоставлялся с помощью механизма Минских соглашений, не использует, у республик появляется возможность требовать самоопределения уже вне государства Украина», — заявил Пушилин.

24 декабря 2021 года действующий посол России в Белоруссии, а на тот момент — полпред России в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявлял, что Украина отказывается согласовывать с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) особенности будущего статуса Донбасса. По его словам, власти Киева также оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации и перестрелок, согласованном 22 июля 2020 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме попросили Путина признать ДНР и ЛНР
Пациентам российских больниц предложили предоставить бесплатный интернет
Обнаружен ранее неизвестный механизм защиты от старения
Российская нефть подорожала рекордно за семь лет
Москвич рассказал о проверенном способе переехать из «спальника» в центр
В России ответили на слова бывшего посла США о реальной угрозе для Путина
Главы компаний испугались за свой бизнес из-за глобальной проблемы
Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса
В Бундестаге заявили о независимости регулятора «Северного потока-2»
Зеленский призвал сенаторов США незамедлительно ввести санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter