В Госдуме попросили Путина признать ДНР и ЛНР

Депутаты от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым в среду, 19 января, внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР). Документ размещен в думской электронной базе.

Рассмотреть вопрос о признании Российской Федерацией Донецкой народной республики и Луганской народной республики в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств депутаты КПРФ

Кроме того, парламентарии просят главу государства рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством ДНР и ЛНР для «создания правовой основы межгосударственных отношений, обеспечивающей регулирование всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи, включая вопросы безопасности».

Доводы КПРФ

Как отмечают авторы обращения, действующие власти Украины «стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам, быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию жителей» Донецкой и Луганской областей, «вынудив» жителей их отдельных районов провести референдум и проголосовать в мае 2014 года за принятие Актов о самоопределении.

Депутаты обратили внимание на то, что жители непризнанных ДНР и ЛНР уже восемь лет «живут под обстрелами», а власти Украины не соблюдают Минские соглашения, призванные урегулировать ситуацию в Донбассе. Они напомнили, что Россия приняла ряд мер по оказанию Донецку и Луганску гуманитарной помощи, а в республиках «построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти».

Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций и положит начало процессу международного признания обоих государств депутаты КПРФ

О том, что КПРФ подготовила проект постановления о признании Россией республик Донбасса, 9 января сообщал депутат Госдумы Казбек Тайсаев. По его словам, документ сделан по аналогии с постановлениями о признании Абхазии и Южной Осетии.

Ответ Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день сообщил, что в Кремле пока не видели текста обращения с просьбой признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Еще в начале декабря Песков заявлял, что прогнозировать перспективы признания ДНР и ЛНР пока что трудно. По словам Пескова, процесс урегулирования внутриукраинского конфликта затягивается, более того, по многим параметрам заходит в тупик.

Мнения депутатов и сенаторов

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с РИА Новости пояснил, что ситуация с самопровозглашенными республиками Донбасса назрела и «сейчас тот момент, когда этот вопрос надо решать». По его мнению, большинство россиян и жителей ЛНР и ДНР поддержат решение об их признании.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, комментируя обращение коммунистов, заявил, что вопрос о признании или непризнании — это прерогатива лиц, которые отвечают за внешнюю политику России. Сенатор напомнил, что за внешнюю политику отвечает президент страны, а инструментом этой политики является Министерство иностранных дел.

Любое оказание давления из любой партии неприемлемо Владимир Джабаров член Совета Федерации

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в свою очередь заявил, что официальная позиция Кремля давно известна и находится в международном правовом поле на 100 процентов. По его словам, такие вопросы регулируют законы, и это «не предмет политического пиара».

Руководитель «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил РИА Новости, что фракция готова поддержать инициативу КПРФ. По его мнению, шаг с признанием ДНР и ЛНР «предопределен». Миронов напомнил, что эсеры неоднократно призывали к признанию независимости самопровозглашенных республик на государственном уровне.

Будущее республик

В начале января глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что невыполнением Киевом Минских договоренностей позволит Донбассу самостоятельно определять свое будущее вне Украины. Так он прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что население Донбасса само определит свое будущее.

Заявление президента очень четко пересекается с теми устремлениями, которые у нас были и остаются с 2014 года. Почему не получается и что нужно делать — является крайне сложным вопросом. В течение восьми лет данный рецепт, который был в какой-то степени сформирован в виде Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, не работает Денис Пушилин глава ДНР

По мнению политика, у Донбасса есть два пути дальнейшего развития. Первый — самоопределение внутри Украины, второй — вне ее. «Но с учетом того, что Украина тот шанс, который ей предоставлялся с помощью механизма Минских соглашений, не использует, у республик появляется возможность требовать самоопределения уже вне государства Украина», — заявил Пушилин.

24 декабря 2021 года действующий посол России в Белоруссии, а на тот момент — полпред России в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявлял, что Украина отказывается согласовывать с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) особенности будущего статуса Донбасса. По его словам, власти Киева также оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации и перестрелок, согласованном 22 июля 2020 года.