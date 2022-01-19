В Кремле ответили на вопрос об обращении депутатов с просьбой признать ДНР и ЛНР
Пресс-секретарь Песков: в Кремле не видели обращения с просьбой признать ДНР и ЛНР
В Кремле пока не видели текста обращения с просьбой признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Не знаем», — заявил он агентству.
Проект обращения внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По их мнению, признание республик позволит создать гарантии для защиты их населения от внешних угроз.
Депутаты отмечают, что за последние годы на территории ДНР и ЛНР были созданы все атрибуты государственности.
Ранее политолог Владимир Корнилов предположил, что республики могут войти в состав России в том случае, если переговоры Кремля и НАТО о гарантиях безопасности зайдут в тупик.