В Кремле ответили на вопрос об обращении депутатов с просьбой признать ДНР и ЛНР

В Кремле пока не видели текста обращения с просьбой признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Не знаем», — заявил он агентству.

Проект обращения внесли в Госдуму депутаты от КПРФ. По их мнению, признание республик позволит создать гарантии для защиты их населения от внешних угроз.

Депутаты отмечают, что за последние годы на территории ДНР и ЛНР были созданы все атрибуты государственности.

Ранее политолог Владимир Корнилов предположил, что республики могут войти в состав России в том случае, если переговоры Кремля и НАТО о гарантиях безопасности зайдут в тупик.