В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР

Депутаты от КПРФ внесли в Государственную Думу законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, парламентарии считают обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР. За последние годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти, отмечается в законопроекте.

Ранее политолог Владимир Корнилов предрек признание Москвой ДНР и ЛНР и их вхождение в состав России в случае, если переговоры по безопасности с США в какой-то момент зайдут в тупик.

В свою очередь депутат Верховной Рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Егор Чернев обеспокоился возможностью признания РФ самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае провальных переговоров с Вашингтоном в Женеве.