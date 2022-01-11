На Украине обеспокоились признанием Россией ДНР и ЛНР

Депутат Верховной Рады Украины от пропрезидентской фракции «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев обеспокоился возможностью признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в случае провальных переговоров с Вашингтоном в Женеве. Своими опасениями он поделился на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если переговоры между США и Россией окажутся провальными, Москва может признать независимость так называемых ЛНР и ДНР», — написал украинский депутат, отметив, что соответствующий законопроект якобы уже подготовлен и может быть в ближайшее время рассмотрен в Госдуме.

По словам Чернева, признание республик Донбасса Россией разрушит минские соглашения по урегулированию в регионе. Он считает, что это даст Москве возможность помогать ДНР и ЛНР, что «полностью дестабилизирует ситуацию в Украине и Европе».

10 января в Женеве прошли переговоры по гарантиям безопасности и стратегической стабильности между делегациями России и США. В общей сложности дискуссия между официальными лицами двух стран продлилась около 7,5 часа. Переговоры проходили за закрытыми дверями, без журналистов, в постоянном представительстве США при женевском отделении ООН.