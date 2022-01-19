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В Совфеде оценили обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР

Сенатор Джабаров об обращении КПРФ к Путину о признании ДНР и ЛНР: давление неприемлемо
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил обращение депутатов от КПРФ к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР). Он прокомментировал внесение законопроекта в Госдуму РИА Новости.

«Вопрос о признании или непризнании — это прерогатива лиц, которые отвечают за внешнюю политику РФ», — сказал сенатор.

Джабаров добавил, что в РФ за внешнюю политику отвечает президент России, а инструментом этой политики является МИД. «Любое оказание давления из любой партии неприемлемо», — заключил он.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в свою очередь заявил, что официальная позиция Кремля давно известна и находится в международном правовом поле на 100 процентов. По его словам, такие вопросы регулируют законы, и это «не предмет политического пиара».

Ранее 19 января депутаты от КПРФ внесли в Государственную Думу законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (ДНР и ЛНР). Согласно документу, парламентарии считают обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР.

Марина Совина
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