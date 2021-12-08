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Украина отказалась согласовывать с ДНР и ЛНР будущий статус Донбасса

Полпред РФ Грызлов: Украина отказывается согласовывать с ДНР и ЛНР будущий статус Донбасса
Борис Грызлов

Борис Грызлов. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Полпред России в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что Украина отказывается согласовывать с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) особенности будущего статуса Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

«В нарушение прямых предписаний Минских соглашений Украина уже в течение семи лет отказывается от обсуждения с Донецком и Луганском особенностей будущего статуса Донбасса и не раскрывает свою позицию по данному вопросу. Недостижение соответствующих договоренностей — это основная причина отсутствия прогресса в урегулировании», — подчеркнул полпред.

По словам Грызлова, власти Киева также оказались не готовы подтвердить возвращение к участию в координационном механизме по предотвращению эскалации и перестрелок, согласованном 22 июля 2020 года.

Ранее Грызлов заявил, что Киев отказался от любой работы по согласованию дорожной карты с Москвой. «Наша рекомендация сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса была поддержана Донецком и Луганском, но отвергнута Киевом», — сказал Грызлов.

Марина Совина
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