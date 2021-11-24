Киев отверг советы России о сосуществовании Украины и Донбасса

Киев отверг советы российской стороны обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса. Об этом сообщил постпред России в контактной группе Борис Грызлов, передает РИА Новости.

По его словам, Киев отказался от любой работы по согласованию дорожной карты с Москвой. «Наша рекомендация сторонам обсудить имеющиеся в проектах дорожных карт параметры будущего режима сосуществования Украины и Донбасса была поддержана Донецком и Луганском, но отвергнута Киевом», — сказал Грызлов, поясним, что замечание Донецка и Луганска о нежелании Киева вести предписанный комплексом мер с марта 2015 года диалог о параметрах особого статуса было проигнорировано.

Как считает Грызлов, это «явная и полная деградация политической позиции украинских властей, реально не готовых предметно договариваться со второй стороной конфликта». Также он отметил, что Украина демонстрирует полную «деградацию своей позиции по вопросу политического урегулирования».

Ранее Грызлов вновь обвинил Украину в блокировке работы группы. Он отметил, что Киев продолжает блокировать работу подгрупп по Донбассу по всем направлениям.