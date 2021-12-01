Песков внес ясность в вопрос признания ДНР и ЛНР

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в настоящее время остаются самопровозглашенными, их признания не было. Однако прогнозировать перспективы трудно. В этот вопрос внес ясность представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, процесс урегулирования внутриукраинского конфликта затягивается, более того, по многим параметрам заходит в тупик.

Ранее экс-министр иностранных дела Украины Павел Климкин заявил, что Москва своим решением об отмене квот на экспорт и импорт товаров из ДНР и ЛНР готовит возможности для «взрывной интеграции». Кроме того, он предрек республикам судьбу Белоруссии, которая является участницей Союзного государства с Россией.

15 ноября президент России Владимир Путин поручил обеспечить равный доступ товарам из ДНР и ЛНР к госзакупкам. Отмечается, что произведенные в Донбассе изделия должны быть допущены к государственным закупкам наравне с российскими.