В Госдуме подготовили проект постановления о признании республик Донбасса

КПРФ подготовила проект постановления о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил депутат Госдумы Казбек Тайсаев. Его заявление приводит Telegram-канал «Донбасс решает».

По словам Тайсаева, проект возможного постановления Госдумы сделан по аналогиями с постановлениями о признании Абхазии и Южной Осетии.

«Я уверен, что мы в ближайшее время сможем реализовать эту задачу», — сказал он. Он отметил, что «альтернативы Минским соглашениям нет», но якобы власти в Киеве «затягивают специально», чтобы их не выполнять.

«Сегодня гибнут наши граждане, наши люди, наши соотечественники, наши родные и близкие. Мы с этим не можем смириться и однозначно мы эту задачу решим», — подытожил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прогнозировать перспективы признания ДНР и ЛНР пока что трудно. По словам Пескова, процесс урегулирования внутриукраинского конфликта затягивается, более того, по многим параметрам заходит в тупик.