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В Госдуме поддержали два варианта обращения о признании ДНР и ЛНР

Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал два варианта обращения о признании ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал два варианта обращения к президенту России с просьбой признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает источник ТАСС.

Согласно данным ТАСС, второй вариант постановления включает в себя консультации с министерством иностранных дел.

Проект постановления обращения к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР был внесен в Госдуму депутатами от КПРФ 19 января.

Официальный представить Кремля Дмитрий Песков заявил, что не считает уместным комментировать эту инициативу до ее рассмотрения в парламенте.

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Роман Кирьянов
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