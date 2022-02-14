В Госдуме поддержали два варианта обращения о признании ДНР и ЛНР

Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал два варианта обращения к президенту России с просьбой признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает источник ТАСС.

Согласно данным ТАСС, второй вариант постановления включает в себя консультации с министерством иностранных дел.

Проект постановления обращения к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР был внесен в Госдуму депутатами от КПРФ 19 января.

Официальный представить Кремля Дмитрий Песков заявил, что не считает уместным комментировать эту инициативу до ее рассмотрения в парламенте.