Шольц ответил на предложение Госдумы о признании суверенитета ДНР и ЛНР

Признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) станет нарушением Минских соглашений. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ответ на соответствующее предложение Госдумы России. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия доступна на YouTube-канале РБК.

По словам Шольца, признание республик будет означать, что переговорный процесс по урегулированию на Украине прервется. «Это будет политической катастрофой. Только если все вернутся к Минским договоренностям, это [достижение мира на украинском юго-востоке] станет возможным», — заявил канцлер ФРГ.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель категорически осудил призыв Госдумы России о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он также заметил, что этот шаг со стороны российского руководства станет явным нарушением Минских соглашений.

Ранее 15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. За проект постановления проголосовал 351 человек. Альтернативный вариант документа, подразумевающий предварительные консультации с МИД РФ, поддержали 310 депутатов.