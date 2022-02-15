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Евросоюз осудил призыв Госдумы признать ДНР и ЛНР

Глава дипломатии ЕС Боррель осудил призыв Госдумы России о признании ДНР и ЛНР

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Евросоюз категорически осуждает призыв Госдумы России о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем Twitter-аккаунте во вторник, 15 февраля.

«Подобное признание стало бы явным нарушением минских соглашений», — написал дипломат.

Ранее 15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. За проект постановления проголосовал 351 человек. Альтернативный вариант документа, подразумевающий предварительные консультации с МИД РФ, поддержали 310 депутатов.

Позже стало известно, что соответствующий документ уже подписан.

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Варвара Кошечкина
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