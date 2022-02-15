В Верховной Раде эмоционально отреагировали на решение Госдумы по Донбассу

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко во время заседания парламента криком отреагировал на решение Государственной Думы обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Obozrevatel.ua.

Когда Гончаренко предоставили слово на заседании, он закричал в микрофон: «Донецк — это Украина, Луганск — это Украина!» Депутат также призвал присутствующих встать и поддержать аплодисментами его слова. Госдуме он предложил «засунуть куда подальше» решение по Донбассу.

Депутаты вокруг Гончаренко стали подниматься со своих мест и аплодировать, а сам нардеп продолжил эмоционально скандировать лозунг в микрофон.

15 февраля депутаты Государственной Думы постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За проект постановления проголосовал 351 парламентарий.

В Верховной Раде считают, что такое решение позволяет Украине наконец отказаться от Минских соглашений. По мнению депутата от фракции «Голос» Сергея Рахманина, постановление означает «фактически погребение» договоренностей.

