В России оценили итоги переговоров Лаврова и Кулебы

Депутат Новиков назвал переговорный процесс значимым для достижения взаимопонимания

Переговорный процесс, даже если он не приносит быстрых видимых результатов, является значимым для достижения взаимопонимания между Россией и Украиной. Так депутат Госдумы Дмитрий Новиков оценил итоги встречи министров иностранных дел Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в разговоре с «Лентой.ру».

«Никто на самом деле и не ожидал прорыва. Ведь никаких сигналов о готовности принять условия по демилитаризации, денацификации, признания статуса ДНР и ЛНР от президента Украины Владимира Зеленского не поступало. Соответственно, не было и инструкций к министру иностранных дел, который и сам по себе занимает достаточно жесткую позицию. Вместе с тем, это не означает, что переговоры не нужны: чем больше говорят дипломаты, тем легче выйти на уровень взаимопонимания и развязать весь узел накопившихся проблем», — заметил Новиков.

В переговорах в Белоруссии, как отметил политик, используется ровно такой же подход. Единственное отличие — более сложные составы делегаций.

«Министр иностранных дел, безусловно, определяет многое в работе дипведомств. Но в составе делегаций есть люди, которые выступают непосредственно в роли представителей президентов своих стран. И мы не можем исключать, что этот канал для коммуникации президентов, которые в конечном итоге и принимают решения, является исключительно важным», — объяснил Новиков.

Встреча Лаврова и Кулебы прошла в Турции. По итогам переговоров сторонам не удалось прийти к новым договоренностям о политическом урегулировании конфликта.

Встреча глав МИД России и Украины состоялась после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине. Пока им удалось договориться об организации гумкоридоров, доставке продуктов и лекарств с объявлением режима тишины.