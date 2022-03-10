Сергей Лавров указал на напрасные надежды Дмитрия Кулебы договориться о прекращении огня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность прекращения огня на Украине. Об этом он высказался на брифинге после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Трансляция пресс-конференции доступна на YouTube.

Лавров указал на напрасные надежды главы МИД Украины договориться во время переговоров в турецкой Анталье о прекращении огня в республике. «Я не удивлен, что господин Кулеба заявил, что не удалось договориться о прекращении огня. Здесь никто не собирался договариваться о прекращении огня», — пояснил дипломат.

Встреча глав МИД России и Украины прошла в Анталье в четверг, 10 марта. По итогам переговоров сторонам не удалось прийти к новым договоренностям о политическом урегулировании конфликта.